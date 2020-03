Intervenuto a E’Tv Rete 7, l’assessore Raffaele Donini commenta la situazione riguardante il covid19 nel territorio emiliano:

“I numeri sono preoccupanti, dobbiamo fare in modo che i contagi diminuiscano per poter tornare ad essere ottimisti.

In Emilia Romagna salgono i contagiati e non calano i decessi, abbiamo superato i 150 guariti e questo ci lascia ben sperare ma non è ancora esaurita la curva esponenziale del contagio”

