Donini: “Domani mattina il sistema sanitario entra nella Fase Due”

Intervistato da Sport Today, l’assessore regionale alla salute Donini, ha parlato della riapertura del Sistema Sanitario alle prestazioni inizialmente sospese a causa del Coronavirus: “Anche noi dal punto di vista del sistema sanitario regionale, da domani mattina entriamo nella Fase Due. All’apice del contagio sospendemmo, sia nel pubblico che nel privato, tutte quelle prestazioni non necessarie. Oggi stiamo ancora combattendo l’epidemia, ma vista la sensibile diminuzioni dei casi, ci sta permettendo di tornare a poter fornire, in maniera graduale, quelle prestazioni precedentemente sospese. Ovviamente continuando a mantenere tutte le misure di sicurezza acquisite in questi giorni. Da domani le AUSL potranno riprendere il proprio regolare lavoro, ovviamente in maniera lenta e graduale. Ogni ospedale infatti potrà ripartire a fornire queste nel momento in cui potrà garantire la sicurezza dei propri pazienti. Per chiunque ha subito un rinvio della prestazione, sarà l’AUSL a chiamare il paziente interessato per fissare la data della nuova visita”.

