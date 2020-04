Donini: “I dati ci infondono speranza, sono quasi 7mila i guariti”

In assenza della conferenza stampa del commissario ad acta Sergio Venturi, l’assessore alla Sanità Raffaele Donini ha fatto il punto della situazione sull’emergenza Covid-19 in Emilia Romagna.

“Oggi abbiamo un dato ancora triste sui decessi, sono 68 – ha affermato – E’ chiaro che qualcuno di questi può essere deceduto nei giorni scorsi, ma siamo a 3.147 decessi totali. Non possiamo fare altro che stringerci vicino ai familiari colpiti. Ma non mancano motivi di speranza, per esempio oggi su oltre 5 mila tamponi ci sono stati solo 225 nuovi positivi. Il passo epidemiologico sta calando, la settimana chiusa ieri ha avuto una media dell’1.6%. Bene anche le guarigioni, oggi sono 435, totali 6.701 persone”.