Dondarini: “Non era un caso da Var, ma difficile che un arbitro gli vada contro”

Intervistato da Repubblica, l’ex arbitro bolognese Paolo Dondarini ha dato un suo punto di vista sull’espulsione di Hickey contro il Sassuolo. L’episodio ha fatto discutere ed è stato recriminato a fine gara da entrambi i tecnici, e si parte proprio da questo:

“Più che le parole di Mihajlovic, mi hanno colpito quelle di De Zerbi, che ha detto con grande sportività che la gara era stata condizionata da un’espulsione che non c’era e non è un’opinione trascurabile. L’errore è dell’arbitro e del suo assistente, che sono lì a due passi dall’azione e non vedono nulla. Avessero visto sarebbero intervenuti. Hickey si sarebbe preso un cartellino giallo e il caso sarebbe finito lì calcisticamente. Quell’espulsione non esiste, in campo non si dà”.