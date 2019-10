Dondarini: “Il rigore non c’è. Regolamento fallo di mano complicato”

Intervistato da Sport Today, Paolo Dondarini ha parlato del mancato penalty assegnato al Bologna contro la Juventus: “Il regolamento è sicuramente molto aperto ad interpretazioni. L’episodio di De Ligt è quello di un giocatore che cerca di giocare il pallone e gli sbatte sul braccio. Per tutti gli esperti non è rigore. Secondo me la decisione è stata influenzata molto anche da alcune decisioni precedenti che hanno punito gesti simili che invece non erano da sanzionare. Il problema è infatti tutti gli episodi simili sanzionati, quelli aiutano a crescere l’amaro in bocca e il malumore. È un tocco molto evidente ma molto involontario, giusto non sanzionarlo.”

Scheda 1 di 3