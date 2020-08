Donati su Hickey: “Grande qualità e corsa, ma è narcisista”

Aaron Hickey è vicino al Bologna, terzino sinistro classe 2002 dell’Hearts of Midlothian, su di lui la concorrenza del Bayern ma i rossoblù pensano di poterlo convincere con una buona offerta contrattuale e già un ruolo in prima squadra. Di lui ha parlato Massimo Donati, ex giocatore del Celtic e ora vice allenatore al Kilmarnock.

“L’ho studiato bene da avversario, ha grande corsa, grande gamba e un ottimo piede sinistro con cui crossa bene – ha affermato – ma se devo trovargli un difetto è narcisista. Talvolta esce dalla partita per poca applicazione sentendosi bravo”.