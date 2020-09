Dominguez: “Voglio giocare di più. Gol? Dovrò farmi trovare pronto”

E’ l’anno della sua consacrazione. Dopo i primi sei mesi di Serie A, spezzati dal Covid, Nico Dominguez si candida a essere protagonista nella mediana di Sinisa Mihajlovic, in un ruolo che richiede tanto sacrifico e tanti dettami tattici. Le sue parole ai giornalisti presenti a Pinzolo.

Che giudizio dai ai tuoi primi mesi col Bologna e cosa ti aspetti dalla prossima stagione?

“I mesi prima della quarantena non ho giocato molto, dopo sono stato impiegato con più fiducia ed è importante per me. Nel futuro voglio giocare di più, essere un giocatore importante per la squadra. Cerco di aiutare il gruppo il più possibile ma mi aspetto di giocare di più”.

C’è qualcosa in particolare su cui stai lavorando?

“Nello specifico no, l’aspetto più debole che ho è quello difensivo. Devo essere più aggressivo e iniziare il ritiro con la squadra è importante così posso arrivare all’inizio del campionato in forma”.