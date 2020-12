Dominguez MVP di Spezia-Bologna

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna ha dichiarato il migliore in campo di mercoledì sera contro lo Spezia.

Si tratta di Nicolas Dominguez che è stato votato come miglior in campo tra le file rossoblù con il 59,52% delle preferenze. I tifosi che hanno risposto al consueto sondaggio del miglior in campo, che il Bologna presenta sulla Pass Area del proprio sito dopo la partita, hanno indicato il centrocampista come uomo partita di Spezia-Bologna. Al secondo posto, con il 21,43% delle votazioni, Musa Barrow e al terzo posto a pari merito Rodrigo Palacio e Simone Rabbi con il 4,76%.