Dominguez: “Meritavamo la vittoria”

E’ pensiero comune in seno al Bologna che ieri sera la squadra meritasse la vittoria contro il Napoli. Il pareggio finale per uno a uno, con due gol annullati dal Var e una traversa colpita nel finale, sta stretto ai rossoblù che pregustavano tre punti dopo essere passati in svantaggio. Il pensiero di Nico Dominguez:

“Nel primo tempo non eravamo al massimo, nel secondo tempo invece abbiamo giocato molto meglio: posso dire che avremmo meritato la vittoria. Ho avuto due chance per fare gol, devo migliorare la mira. Il mio obbiettivo è fare più minuti possibile per acquisire fiducia, così posso anche aumentare le mie possibilità di essere convocato in nazionale”.