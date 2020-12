Dominguez: “Contento per il gol. Ritiro? Occasione per stare uniti”

Gran gol per dare il via alla rimonta che ha portato il Bologna a pareggiare al Picco per due a due. Destro secco sugli sviluppi di un corner per Nicolas Dominguez che ha dunque trovato il primo gol in A dopo quello non convalidato contro la Roma:

“Sono contento per il mio primo gol in Serie A, sicuramente sarebbe stato meglio se avessimo conquistato la vittoria – ha affermato – A fine primo tempo, anche se sotto uno a zero, ci siamo detti di continuare con positività anche perché eravamo stati pericolosi. Il ritiro è un’occasione per stare uniti e concentrarci maggiormente sulle partite, stiamo bene. Dal punto di vista personale devo ancora migliorare ma sto lavorando duro, voglio aiutare i compagni con le mie giocate”.

Fonte Bologna Fc