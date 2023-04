Dominguez: “Amarezza per il risultato, dovevamo vincere. Ora testa alla Juve”

E' tornato al gol dopo tanto tempo Nico Dominguez ma non è bastato per strappare punti al Bentegodi di Verona . L'argentino è stato l'ultimo ad arrendersi con grande carattere e tenacia, trovando un pallonetto di pregevole fattura al novantesimo ma il Bologna non ha completato la rimonta con la duplice occasione di Ferguson e Orsolini al 96':

“C’è amarezza per il risultato: dovevamo vincere per dare continuità al percorso che stiamo facendo - le parole di Nico - Il mio gol? Fa piacere perché non segnavo da tanto, ma conta poco quando si perde. Nel primo tempo abbiamo fatto più fatica: tanto possesso palla ma poca pericolosità e poche occasioni, loro sono andati più vicino al gol. Nel secondo tempo abbiamo cambiato intensità giocando più veloci e creando più occasioni, ma non è bastato. Ora rimettiamoci al lavoro e pensiamo alla prossima gara contro la Juventus