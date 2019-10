Domenica il Bologna esordisce alle 12.30

Dopo 8 giornate, il Bologna ha totalizzato 9 punti in classifica. La prossima è fissata per domenica al Dall’Ara contro la Sampdoria: solo 3 fin qui le gare in casa per i rossoblu. Contro i blucerchiati sarà l’esordio all’ora di pranzo per la squadra di Mihajlovic, che nei primi 8 match di campionato non è mai stata impegnata alle ore 12.30.

L’esordio è stato sabato sera contro l’Hellas a Verona, poi l’anticipo al venerdì sera per il derby casalingo contro la Spal. Quindi ben 4 gare giocate al canonico orario domenicale – alle 15 – contro Brescia, Roma, Udinese e Lazio, con in mezzo il turno infrasettimanale di mercoledì sera contro il Genoa. Quindi la Juventus lo scorso sabato sera allo Stadium, e ora i blucerchiati. Qualcosa cambierà nella preparazione alla partita: dalla rifinitura agli orari dei pasti, fino probabilmente alla temperatura. Quello che non deve però esser toccata è le mentalità: offensiva e combattiva come sempre. Come vuole Sinisa.