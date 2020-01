Domenica allo stadio alle 10:15, la commemorazione di Arpad Weisz

Sarà giornata di memoria domenica per il Bologna. Dalle 10:15 insieme alle autorità cittadine e ai rappresentanti della Comunità Ebraica, una delegazione dei rossoblu sarà presente alla cerimonia di commemorazione di Arpad Weisz. La cerimonia si terrà davanti alla lapide collocata ai piedi della Torre di Maratona dello Stadio Dall’Ara.

Il tecnico vinse due scudetti come allenatore del Bologna nelle stagioni 1935-36 e 1936-37. In seguito fu costretto a fuggire dall’Italia a seguito della promulgazione delle leggi razziali. Venne arrestato insieme alla famiglia in Olanda nel 1942 dalla Gestapo, morì ad Auschwitz nel 1944 dopo 15 mesi di lavori forzati all’età di 47 anni.

Fonte: sito ufficiale Bologna Fc.