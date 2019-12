Domenica al Dall’Ara la sciarpa solidale per Ail

AIL Bologna e Bfc 1909 ancora assieme per sostenere la ricerca sui tumori del sangue. L’associazione contro le leucemie e i linfomi ha realizzato in collaborazione con il club rossoblù la sciarpa solidale ‘BFC con AIL Bologna‘. Domenica, in occasione del match con l’Atalanta, i tifosi potranno sostenere la ricerca acquistando la sciarpa solidale presso i banchetti situati in Tribuna e Curva Bulgarelli.

Le parole di Sante Tura, Professore e Presidente di AIL Bologna: “Sostenere la Ricerca oggi significa guarire il malato di domani – ha affermato ai canali ufficiali del Bologna – Negli ultimi anni, la cura dei tumori del sangue ha avuto un progresso positivo.. Per aggiungere risultati sempre migliori, per rendere i tumori del sangue un giorno totalmente guaribili, abbiamo bisogno del sostegno di tutti ed è una gioia e una fonte di orgoglio sentire l’appoggio della città e del mondo del calcio e di tutti suoi tifosi. Siamo felici che il Bologna Fc 1909 sia parte attiva, anche quest’anno, del progetto Sciarpa Solidale BFC con AIL Bologna, una fantastica occasione di sostegno alla Ricerca sui Tumori del Sangue, una partnership iniziata nel 2018 e a cui teniamo moltissimo!”.