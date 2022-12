Domani torna il Bologna Legends

Iniziativa benefica da non perdere

Torna in campo il Bologna Legends in versione… futsal.

Sabato 3 dicembre alle ore 14 al PalaSavena (via Caselle 26, San Lazzaro di Savena) la squadra capitanata da Marco Di Vaio e guidata in panchina da Franco Colomba affronterà in un match di calcio a cinque una rappresentativa di medici e infermieri dell’Ospedale Maggiore nell’ambito dell’evento , organizzato da Bimbo Tu a cui andrà tutto il ricavato della manifestazione.