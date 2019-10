Domani nuovo pellegrinaggio per Mihajlovic, ci saranno anche i laziali

Quasi 3 mesi dopo la prima volta, domani mattina i tifosi rossoblu ripeteranno il Pellegrinaggio a San Luca. L’obiettivo è ricordare tutti gli ammalati, in particolar modo il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic. Essendo stato grande esponente dei colori biancocelesti in passato, l’invito alla marcia è stato esteso anche ai tifosi laziali. Non ci saranno gruppi organizzati, ma sicuramente ci saranno anche sciarpe della Lazio insieme a quelle del Bologna. La partenza del Pellegrinaggio è fissata per le 9:30 al Meloncello. Don Vacchetti reciterà il rosario, tutti invitati, si richiede solo il rispetto del silenzio, mentre alle 11 verrà celebrata la Messa in Basilica.