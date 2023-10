Domani match importante per il Futsal Bologna in quel di Prato

Per Alberto Carobbi sarà una gara speciale, in virtù dell’intensa esperienza vissuta nel Prato. Allenatore dal 1996 al 2000, ha portato per la prima volta la squadra biancoazzurra a lottare per la vetta della Serie A. Fra i suoi “fedelissimi” c’era proprio Andrea Bearzi che ora, svestiti i panni di giocatore, ritroverà mister Carobbi da suo pari, sulla panchina pratese.

Di seguito, le sue dichiarazioni: «Personalmente sono contento di aver esordito e segnato; non lo sono altrettanto per il risultato, perché il pareggio non equivale ad un bottino pieno quando si ambisce a fare un buon campionato. Contro i romani è stata una partita maschia, combattuta, con un buon livello d’intensità. Il nostro approccio iniziale non è stato quello corretto e abbiamo avuto qualche calo di ritmo. Tuttavia, in due occasioni sembrava che avessimo in mano la partita, ma, prima il loro secondo goal, poi il portiere di movimento, hanno spento le nostre speranze. Sicuramente non avere la squadra al completo influisce sia in allenamento che in partita, ma ci sta aiutando il remare tutti nella stessa direzione: possiamo farcela