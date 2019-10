Domani la presentazione di “Bologna Centodieci”

Domani, martedì 15 ottobre, verrà presentato il libro intitolato “Bologna Centodieci”. Nel manuale è raccontata la storia del club rossoblu in tutti i suoi 110 anni, stagione per stagione. L’appuntamento è fissato per le ore 18 alla libreria Feltrinelli di Bologna.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Domani alle 18 presso la libreria Feltrinelli di Piazza di Porta Ravegnana si terrà un’altra presentazione del libro Bologna Centodieci. L’epopea, la gloria, le immagini inedite di Carlo F. Chiesa, edito da Minerva.

Il volume ufficiale che unisce storia ed enciclopedia ripercorrendo campionato per campionato i 110 anni di storia rossoblù con immagini inedite d’archivio, nuovi contenuti e un ricchissimo apparato statistico, è in vendita in tutte le librerie, sullo store online rossoblù (qui) e sul sito di Minerva (qui), oltre che presso il BFC Official store dello stadio Dall’Ara e a Villa Delle Rose, sede della mostra Atleti cavalieri e goleador”.