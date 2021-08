Domani la presentazione di Arnautovic in diretta Facebook

Marko Arnautovic sarà presentato domani

Marko Arnautovic sarà infatti presentato domattina nella sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole e tutto sarà visibile in diretta su Facebook. Tutti potranno sentire in diretta le parole da giocatore rossoblù dell'attaccante austriaco. Appuntamento presto, alle ore 8.45, con diretta sulla pagina ufficiale del club rossoblù a questo LINK. Live anche su Radio Nettuno Bologna Uno (fm 97 e in streaming).