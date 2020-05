Domani la decisione della Bundesliga

Il calcio sta cercando di ripartire, ove possibile. Se da una parte la Francia ha già deciso di chiudere i battenti – con tanto di assegnazione del titolo e retrocessioni – dall’altra la Germania sta facendo il possibile per ricominciare. La decisione ufficiale arriverà domani, e poi a seguire potrebbe esserci anche quella riguardante la Serie A.

Domani la cancelliera Angela Merkel comunicherà il da farsi per quanto riguarda la Bundesliga. Secondo l’agenzia “Reuters”, i rappresentanti dei governi federali avrebbero optato per dare il via libera il 15 maggio.

Fonte: “Tuttomercatoweb”