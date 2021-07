Domani il sorteggio del calendario di Serie A

Per la prima volta nella storia ci sarà asimmetria tra girone di andata e di ritorno

Sarà una data storica, essendo la prima volta utilizzando la formula del campionato asimmetrico. Ciò significa che non ci sarà corrispondenza tra i due gironi, quello di andata e quello di ritorno, e i club non si affronteranno sempre alla stessa giornata, come avvenuto finora. L’unica limitazione è che le stesse squadre non si potranno affrontare prima di otto giornate di campionato. L'inizio è previsto il 22 agosto e la fine sarà il 22 maggio 2022. La cerimonia sarà visibile su DAZN.