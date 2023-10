Domani il Bologna Futsal debutta in casa in A2: avversario il Roma History

Il Bologna recupererà Pritoni, assente alla prima giornata per la squalifica rimediata in Under 19, e cercherà la prima rete di Marwan Badahi , laterale classe ’96 e nuovo numero 10, che nel Futsal Cesena di A2 ha segnato, lo scorso anno, 15 reti.

Di seguito, le sue dichiarazioni: «Sabato avevamo davvero voglia di cominciare, dopo la lunga preparazione. Abbiamo approcciato bene la gara, con attenzione e concentrazione soprattutto in difesa. E’ stato tutto tranne semplice giocare in un campo così piccolo, contro un avversario molto preparato: personalmente non sono riuscito a sfruttare le mie capacità di dribbling, ma ho dato il mio contributo nelle retrovie. A decidere la partita è stato un episodio, ovvero la rete della prima frazione. So di poter migliorare e so che, continuando a lavorare, miglioreremo anche come squadra. Si sta creando un buon gruppo, sano, solidale, compatto, e risultati come questo danno fiducia. Non è stato un caso: in A2 tutte le partite saranno così complicate e gli avversari cercheranno di sfruttare ogni nostro errore.