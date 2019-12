Il Bologna comunica che

‘Domani alla Dacia Arena di Udine, prima di Udinese-Bologna, sarà osservato un minuto di silenzio in memoria di Franco Janich. I rossoblù per l’occasione scenderanno in campo con il lutto al braccio. Nel pomeriggio una delegazione del Club parteciperà ai funerali nella chiesa di San Giovanni Battista a Ciampino’.