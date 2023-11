Domani De Silvestri e Bonifazi incontreranno i tifosi

L'entusiasmo in città si respira forte e lo testimonia non solo l'affluenza media allo stadio ma anche le lunghe code di due settimane fa per incontrare Lewis Ferguson e Sam Beukema allo store ufficiale del Dall'Ara. Domani si replica, ma in centro dove dalle 17 saranno a disposizione per foto e autografi Kevin Bonifazi e Lorenzo De Silvestri. Il Bologna specifica anche che 'Nel rispetto dei partner e dei licenziatari, i tifosi potranno chiedere autografi solo su materiale ufficiale del Bologna Fc 1909'.