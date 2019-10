Djordjevic: “Monaco squadra più forte del girone”

Queste le dichiarazioni da parte di Coach Djordjevic alla vigilia della sfida di EuroCup contro i francesi del Monaco:

“Domani ci aspetta un’altra sfida difficile, contro la squadra più forte del nostro girone. Una squadra atletica, profonda, molto orientata al gioco difensivo e ben allenata dall’ottimo Sasa Obradovic. Ricordiamo inoltre che il club francese è stato finalista play-off nello scorso campionato, è un club ambizioso e abituato a giocare partite importanti; inoltre sta investendo tanto nella crescita sportiva e societaria del club. Sarà una sfida difficile anche perché saremo privi di Weems, che è dovuto partire per gli Stati Uniti; chi prenderà il suo posto, dovrà dare il giusto contributo a tutta la squadra. Anche se la gara di domani è importante ai fini della classifica, dobbiamo essere concentrati nel lavoro quotidiano e preparare partita per partita, come stiamo facendo adesso: giochiamo, analizziamo la nostra prestazione, ci alleniamo per dare sempre il massimo e per regalare tante soddisfazioni ai nostri tifosi. Parlando di tifosi, ci tengo a sottolineare le multe sempre più onerose che Virtus Segafredo sta ricevendo da Eurolega per l’utilizzo dei fischietti. Invito coloro che ancora utilizzano questo oggetto, ad essere comprensivi ed a rispettare il regolamento.

Tornando alla partita di domani, a parte Weems tutti i giocatori si sono allenati regolarmente; giocheremo per vincere e per portare a casa questo risultato che rappresenterebbe una tappa fondamentale del nostro percorso di crescita”.

Dichiarazioni riprese dal sito ufficiale della Virtus Bologna: www.virtus.it