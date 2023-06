Diritti tv, nulla di fatto: offerte troppo basse

Hanno presentato proposte per DAZN e Sky, interessate alla diretta delle gare di campionato, magari in coabitazione, e Mediaset invece per le gare in chiaro. Non si sono state offerte da parte della Rai e di Amazon, la quale si vociferava interessata. Invece si resta con l'attuale assetto e quindi Sky e Dazn. Ma per ora le offerte sono state ritenute basse dalla Lega Serie A, minimo richiesto 1,15 miliardi di euro, e così c'è stato un nulla di fatto. Ora si apre la seconda fase con trattative private tra coloro che hanno presentato offerte nella prima fase.