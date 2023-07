Diritti tv e calendario: calano ancora le partite della domenica?

Potrebbero infatti calare ancora le partite della domenica. Fino all'anno scorso erano tre ma con il nuovo bando si potrebbe scendere a due, portando di fatto a regime il weekend lungo che partirebbe il venerdì e si chiuderebbe il lunedì. Sono le ipotesi al vaglio della Lega Calcio che nel frattempo sta lavorando alla cessione dei diritti tv dal 2024. Ad oggi la cifra di un miliardo e 150 milioni è molto lontana e si punta a raggiungere almeno i 930 milioni della stagione scorsa. In gara ci sono Dazn, Sky e Mediaset (per la trasmissione in chiaro). Non è detto che si possa andare verso il duopolio Dazn e Sky (che aveva alcune partite in co-esclusiva) e l'idea è di avere un broadcaster a pagamento, cioè Dazn, e un altro, ovvero Mediaset, per le partite in chiaro del sabato sera (non una ma forse due).