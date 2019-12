Dilemma in difesa: chi al posto di Danilo contro il Lecce?

Il Bologna ha vinto meritatamente contro l’Atalanta ieri pomeriggio al Dall’Ara, allontanandosi così dalla zona retrocessione. Nei minuti finali però i rossoblu hanno incassato l’espulsione per doppio giallo di Danilo, che quindi sarà squalificato domenica prossima a Lecce. Il Bologna dovrà dunque fare a meno del suo leader difensivo, che dovrà esser sostituito a dovere. Mihajlovic ha diverse opzioni e una settimana intera per decidere il compagno più adatto da affiancare a Bani.

La prima soluzione è quella che vede l’abbassamento di Medel in difesa, con invece l’inserimento a centrocampo di Svanberg – insieme a Poli e Dzemaili. L’alternativa è invece quella di riportare al centro uno dei due terzini, Tomiyasu o Denswil. In questo caso sarebbe dunque Mbaye probabilmente a ritrovare una maglia da titolare: a destra se in mezzo giocherà il giapponese, a sinistra invece se toccherà all’olandese far coppia con l’ex Chievo.