Dijks: “Vittoria importante per la squadra. Ho lavorato molto su me stesso”

Le parole di Mitchell Dijks

“Sono contento per la vittoria, che è importante per la squadra, e anche perché sui due gol di Arnautovic gli assist sono i miei. Ho fatto una buona prestazione così come avevo già fatto col Milan: voglio trovare continuità anche perché non mi piace stare in panchina. La mia stagione è iniziata un po’ a rilento poi ho subìto un infortunio che mi ha fermato. Ho fatto anche meditazione e respirazione, ho lavorato sulla mia testa, focalizzato i miei problemi e ora mi sento più forte. Dopo la gara col Milan ho parlato con Mihajlovic in videochiamata e abbiamo avuto una bella conversazione. Mi ha detto che se continuo con questa intensità giocherò ogni gara”.