Dijks fuori gruppo, futuro lontano da Bologna

Il laterale olandese prosegue la preparazione da separato in casa, visto che non si allena mai con il resto della squadra

Una situazione da separato in casa piuttosto evidente: il Trattore è infatti sempre presente a Casteldebole, ma a differenza degli altri "esodati", pensiamo a Mbaye e Sansone ad esempio, ha sospeso le attività legate alla squadra. Impossibile dunque pensare ad un futuro in rossoblù per Dijks: Sartori e i suoi collaboratori sono alla ricerca di una nuova sistemazione per il laterale mancino, la sua storia con il Bologna è arrivata ormai al capolinea. Lo riporta Il Corriere dello Sport.