Diamanti: “Sono molto legato a Bologna. Un onore essere stato capitano”

Le parole di Alino Diamanti

"E' una grande soddisfazione aver vinto il campionato per un club nato tre anni fa, siamo felicissimi e siamo ambiziosi. Non ci vogliamo fermare - il suo commento prima di passare a temi bolognesi - Bologna? Sono legato alla città, ho vissuto le annate più importanti della mia carriera. Era un segno del destino per me venire a Bologna. La città mi ha lasciato tanto e io ho dato tanto. Ramirez, Di Vaio e Gilardino? Giocare con i più forti è più facile, tutti giocavamo l'un per l'altro e io poi ero un dieci atipico perché mi spremevo, rincorrevo gli altri e dietro c'era la diga Perez-Mudi. Io capitano al Bologna? Un onore. La fascia è importante ma mi sono sempre sentito leader anche senza, ho sempre amato le pressioni e le responsabilità".