Di Vaio: “Coppa Italia un obiettivo”. Cosa dice il tabellone

Reduce da premature eliminazioni o partite lasciate per strada senza colpo ferire, ultima quella con la Lazio agli ottavi della passata stagione, il Bologna quest'anno parte con una rosa più ricca e abbondante e che potrebbe fornire a Motta le opzioni giuste per giocarsela. Ieri il direttore sportivo Marco Di Vaio, a domanda diretta, ha risposto così: "Per come abbiamo costruito la squadra, fatta di due giocatori validi per ruolo, andare avanti il più possibile in Coppa Italia è un obiettivo che possiamo perseguire". Insomma, ci si proverà. E allora tanto vale dare uno sguardo al tabellone, con il Bologna è che giunto ai sedicesimi dopo aver battuto a metà agosto il Cesena e ad attenderlo c'è il Verona in data 31 ottobre al Dall'Ara. In caso di passaggio del turno ci sarà subito uno scoglio duro agli ottavi con l'Inter campione in carica, in una porzione di tabellone che potrebbe porre di fronte Fiorentina, Atalanta o Milan nel percorso fino alla eventuale finale. Dura, come sempre, ma in gara secca può succedere di tutto e il Bologna farà bene a provarci per ricalcare quanto fatto negli anni scorsi da Atalanta e Fiorentina, giunte all'ultimo atto generando un grande carico di entusiasmo. Non è solo una questione sportiva ma anche economica, una vetrina per arricchire sempre di più il concetto di plusvalenza ove fosse necessario. Ma bisogna provarci per davvero e non solo a parole.