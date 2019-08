Di Marzio – Idea Medel per il centrocampo del Bologna

Aumentano le voci che circondano Gary Medel e un possibile interessamento da parte del Bologna. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito, i rossoblu avrebbero avviato i contatti con il centrocampista. Il cileno attualmente al Besiktas sembrerebbe ritrovarsi ai margini del progetto in Turchia, come riportato qui precedentemente. Che sia pronto dopo due anni in Turchia il ritorno in Italia? Sabatini sta lavorando all’innesto dell’esperto mediano per rinforzare il Bologna.