Di Marzio – Bologna su Cuellar, Santander in uscita?

Trovano conferme le voci che darebbero Gustavo Cuellar vicino al Bologna. Durante la propria “raffica” notturna di mercato, Gianluca Di Marzio, dà per avviata la trattativa tra rossoblu e Flamengo per il giocatore. Le parti si sentiranno ancora nelle prossime ore, c’è ampio spazio per trattare.

Nel frattempo i rossoblu starebbero lavorando anche al mercato in uscita. Sul proprio blog Di Marzio scrive infatti che il Fenerbahce starebbe facendo passi in avanti nella trattativa per Federico Santander. Anche Destro viene dato come possibile partente per fare spazio ad una nuova punta sotto le Due Torri.