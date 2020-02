Destro torna a Bologna

Dopo mille vicissitudini, Mattia Destro ha lasciato il Bologna in inverno. I rossoblu volevano cedere l’attaccante da tempo, ma Mihajlovic si è imposto ed ha deciso di trattenerlo. Dopo 6 mesi, però, il tecnico serbo ha dovuto accettare la situazione: il numero 22 non era più utile alla causa. Il ragazzo è quindi passato al Genoa, dove spera di imporsi da qui a fine stagione.

Dopo 4 stagioni e mezzo in Emilia, Destro tornerà a Bologna sabato pomeriggio, ma da avversario. L’attaccante veste ore la maglia del Grifone – con cui ha fin qui totalizzato appena 52′ tra Serie A e Coppa Italia – e dovrà affrontare i suoi ex compagni ed il suo ex allenatore. Con il Bologna, il classe 1991 ha collezionato 112 presenze, 29 gol e 9 assist. Non sarà una gara come tutte le altre per lui, che per la prima volta calcherà il prato del Dall’Ara da ex.