Destro sogna il gol dell’ex

La grande prestazione – nel secondo tempo – del Bologna a Brescia ha messo in luce alcuni protagonisti: ovviamente Orsolini, autore del gol decisivo, ma anche e soprattutto Rodrigo Palacio. Al 46′ Mihajlovic ha inserito Santander al posto di Dzemaili, abbassando l’argentino alle spalle della prima punta. Se questo “nuovo” accorgimento tattico dovesse esser riproposto anche domenica pomeriggio al Dall’Ara, allora ci sarebbero grosse possibilità per Mattia Destro di scendere in campo.

Il numero 22 ha giocato 0 minuti al Rigamonti: all’intervallo è stato scelto Santander al suo posto, mentre “El Trenza” è stato in campo fino ad una manciata di minuti dalla fine. Tuttavia, per una questione di rotazioni e – soprattutto – di coincidenze, Mihajlovic potrebbe scegliere di schierare proprio Destro titolare domenica contro la Roma, gara valida per la 4^ giornata di Serie A. Il ragazzo è stato giallorosso in passato, totalizzando – fra campionato, Coppa Italia e Champions League – 68 presenze, 29 gol e 5 assist. Destro ha anche già segnato due volte alla Roma da ex, e in entrambe fu decisivo: prima con il Milan nel 2015 e poi proprio con il Bologna al Dall’Ara nel 2016. A questo punto, tutti a Bologna sperano di nuovo nel più classico dei gol dell’ex.