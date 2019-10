Denswil arretra nelle gerarchie: Bani si candida per un posto da titolare

Sono passati solo un paio di mesi, ma le gerarchie sembrano già cambiate. La difesa del Bologna è stata completamente rivoluzionata in estate: è rimasto Danilo, ma al suo fianco sono arrivati innesti come Tomiyasu, Denswil e Bani. Il giapponese è stato subito dirottato sulla destra come terzino titolare, e al fianco del brasiliano è stato individuato l’olandese come compagno. Denswil, roccioso e mancino, ha affiancato Danilo per le prime gare della stagione, ed è ovviamente rimasto in campo dopo il suo infortunio. Al suo posto è subentrato Bani, che non lo ha fatto rimpiangere. L’ex Udinese è rientrato in campo ieri pomeriggio al Dall’Ara contro la Lazio, ma al suo fianco non c’era il ragazzo che fino ad allora era stato in cima alle gerarchie: alla sua sinistra era infatti presente l’ex Chievo, che tutto sommato ha ripagato la fiducia di Mihajlovic.

Bani sembra dunque aver superato Denswil nelle gerarchie, o quantomeno averlo raggiunto. Il classe 1993 – che a Brescia ha esordito e segnato il suo primo gol con la maglia rossoblu – dà ora maggiori garanzie al tecnico serbo. Denswil ha bisogno di adattarsi gradualmente al campionato italiano, e forse aveva la necessità di un turno di riposo. Ora ci sarà la sosta e poi il Bologna andrà a Torino contro la Juventus: Danilo sarà imprescindibile, grande curiosità invece ci sarà per il suo compagno di reparto. Il ballottaggio è aperto.