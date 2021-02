De Zerbi: “In passato presi il Bologna come esempio. All’andata ci è andata bene”

Alla vigilia di Sassuolo-Bologna, il mister dei neroverdi Roberto De Zerbi ha parlato così a Sassuolo Channel della squadra allenata da Mihajlovic e del match dell’andata:

“Credo che il Bologna siano i nostri cugini. Si tratta di una squadra forte, giovane che ha un modalità di gioco simile alla nostra perché non entrano mai in campo per il pareggio o per rubacchiare qualcosa. Loro entrano in campo per fare la partita, hanno un’identità chiara. Al mio primo anno con la squadra ho preso il Bologna come esempio perché andava in tutti i campi con l’obiettivo di vincere, questo li ha contraddistinti e gli ha dato dei vantaggi”.