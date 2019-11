De Zerbi: “Sono soddisfatto, non capisco perché il Bologna…”

Soddisfatto della vittoria e della prestazione il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi. L’allenatore neroverde ha applaudito ai suoi giocatori, autori di una prestazione di livello anche se migliorabile:

“Stiamo migliorando, la partita mi ha soddisfatto ma possiamo fare meglio – ha affermato – Per noi non è un periodo bellissimo ma non ne conosco il motivo e non so perché si debba vedere il Sassuolo meno bene del Bologna. Noi avevamo due punti in meno, ma anche una partita in meno. Assenze? Da diverse partite non abbiamo i tre difensori considerati titolari. Oggi la fase difensiva mi è piaciuta, con coraggio e contro una squadra forte”.