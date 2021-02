De Zerbi: “Partita falsata dall’espulsione. Continueremo a uscire dal basso”

Il Sassuolo con un uomo in più riesce a rimontare l’iniziale vantaggio del Bologna e alla fine al Mapei Stadium finisce 1-1. Al termine della gara Roberto De Zerbi ha commentato così in conferenza stampa la prestazione dei suoi ragazzi e l’espulsione di Hickey:

“A mio modo di vedere il calcio, la gara è falsata da un espulsione che non c’è – ha esordito il tecnico neroverde – Per quanto riguarda l’uscita dal basso, i miei ragazzi sanno uscire da queste situazione di pressione e il gol nasce a causa di un passaggio sbagliato. In passato questa uscita dal basso ci ha dato diversi benefici e continueremo a farlo”.