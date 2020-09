De Silvestri saluta il Torino: “Quattro anni splendidi”

Poche parole, ma molto toccanti, quelle scelte da Lorenzo De Silvestri per salutare il Torino. Da oggi infatti il terzino destro è ufficialmente un calciatore svincolato e si prepara a vestire la maglia del Bologna. Accordo raggiunto, dalla prossima settimana De Silvestri si unirà al resto del gruppo rossoblù.

“Sono passati 4 anni dal giorno in cui, in punta di piedi, arrivai a Torino – ha scritto sui propri canali social l’ex terzino destro granata – Quattro anni che mi hanno visto indossare, con orgoglio, la gloriosa maglia granata per 128 volte realizzando 13 reti”. L’arrivo di De Silvestri sotto le Due Torri modifica sostanzialmente lo scacchiere di Mihajlovic: con tutta probabilità sarà titolare da terzino destro, con conseguente spostamento di Tomiyasu nel ruolo di difensore centrale.