De Pietro: “Falcinelli non è la prima scelta del Verona. Ma se verso fine mercato…”

Alessandro De Pietro, speaker radiofonico di Radio Verona, ha parlato ai microfoni di Sport Today della trattativa tra Bologna ed Hellas Verona per Diego Falcinelli.

Queste le sue parole: “Falcinelli non è una prima scelta per il Verona. Juric vuole un giocatore capace di seguire la squadra in manovra come Diego, ma vuole anche centimetri in area di rigore. Penso sia più una spinta del Bologna che deve piazzare l’esubero. Se poi succederà che verso fine mercato, la squadra scaligera avrà ancora bisogno di una punta e Falcinelli non sarà ancora stato venduto, è un’operazione che gioverebbe ad entrambe le squadre. Con Juric i rapporti dell’Hellas si sono avvicinati al Genoa. Il Bologna conserva una corsia preferenziale tra le squadre italiane, anche se il focus della società si è spostato molto anche all’estero.”