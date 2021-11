De Marchi: “Con l’ arrivo di Arnautovic il Bologna ha alzato il livello”

"Qualche battuta d'arresto c'è stata ma il discorso è più articolato. In questi anni è cambiata la strategia sul mercato: non arrivano più giocatori fatti ma giovani, di spessore e di talento e con la possibilità di diventare un patrimonio. Con l'arrivo di Arnautovic quest'anno è stata alzata l'asticella, ieri ho visto la partita ed è stata complicata perché il Venezia ha mostrato tutte le sue doti difensive, impedendo di trovare il pertugio giusto. Altre volte è stata sbagliata la partita, ieri non mi sento di dire che sia successo così".