De Marchi: “Bologna, ti manca un leader. Fiaccolata? Mi sono commosso”

Intervistato dal Resto del Carlino, Marco De Marchi ha parlato del momento del Bologna, intervenendo su alcuni temi come la mancanza di una vittoria contro una big, cosa manca a questa squadra e la fiaccolata dei tifosi di venerdì. Si parte da zero successi contro le grandi squadre:

“In questo campionato per tanti motivi si vedono risultati che sfuggono ai pronostici. Pesa la situazione dovuta al covid, in un torneo normale tante sorprese non si vedrebbero. Il Bologna ha avuto per molto tempo troppe assenze, in queste condizioni è difficile trovare la quadra. Quando ti fermi è un attimo perdere la forma, mentre per trovarla ci vuole tempo. I rossoblù sono comunque in una posizione di classifica tranquilla, anche se i tifosi vorrebbero qualcosa in più”.