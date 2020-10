De Marchi: “Al Bologna serve pazienza. Su chi punto? Baldursson”

Intervenuto a Sportoday su Rete 7, l’ex rossoblù Marco De Marchi ha espresso la sua opinione sul calcio ai tempi del Covid e sulle prospettive in casa Bologna:

“Non riesco a godermi questo calcio fino in fondo – ha affermato – l’evento senza pubblico non trasmette quell’emozione che ti fa apprezzare lo sport. Si fa fatica ad accettare ma dobbiamo seguire le linee, credo sia giusto continuare. Speriamo che al più presto si possa tornare alla normalità. Mi aspetto un campionato in certe situazioni falsato dal Covid e chi riuscirà a stare più sul pezzo porterà a casa un buon risultato. Bologna? Penso possa ambire a un livello di classifica sopra la metà, poi magari a gennaio si potrebbe intervenire sul mercato per la difesa”.