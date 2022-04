De Leo: “Venerdì non ci siamo allenati per un virus, i ragazzi sono stati esemplari”

Pareggio per due a due tra Bologna e Udinese, ieri De Leo aveva chiesto continuità ed è arrivato il quarto risultato utile di fila, ma la squadra ha vissuto una settimana difficile a causa di un virus intestinale. La sua analisi in conferenza stampa:

"Abbiamo cambiato tanto, due giorni fa non ci siamo allenati perché avevamo questo virus che circolava, oggi neanche Bardi e Svanberg stavano bene - le sue parole - Siamo stati bravi, non era facile. Nella difficoltà tiriamo fuori delle opportunità. Anche i subentrati hanno fatto bene, un plauso al gruppo che non sta mollando niente e sta attaccato ai risultati".