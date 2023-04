De Leo: “Una gioia tornare a Casteldebole. Con Thiago vedo qualità e coinvolgimento”

Anche Emilio De Leo ha partecipato allo stage organizzato da Renzo Ulivieri presso il centro sportivo Niccolò Galli di Casteldebole. Per l'ex secondo di Mihajlovic è un ritorno in quella che è stata la sua casa dal gennaio 2019 fino allo scorso settembre. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di BFC Tv:

"Ritorno molto emozionante, soprattutto perché ho ritrovato tanti amici e tante persone con cui ho lavorato bene in questi anni. Per me una grande gioia". Ha detto la sua anche riguardo il lato tecnico, quello visto sul campo: "La squadra di Thiago mi ha dato ottime sensazioni e sono molto felice, perché, secondo me, si è creato un nuovo ciclo di lavoro. Vedo tanta qualità e tanto coinvolgimento da parte dei ragazzi e del pubblico. Pensare che si stia continuando un percorso che noi abbiamo intrapreso qualche anno fa è una bella gioia".