De Leo: “Soddisfatti di vittoria e prestazione. Mihajlovic? Siamo sempre in contatto con lui”

Il Bologna passa il turno di Coppa Italia e vince la prima ufficiale della stagione 2019/2020. Soddisfatto a fine match il collaboratore Emilio De Leo, designato a parlare alla stampa in sostituzione di Sinisa Mihajlovic. Ecco le sue parole.

“Ci tenevamo a fare bene – ha affermato – Non era facile dare il nostro marchio alla gara ma i ragazzi lo hanno fatto con personalità. Il mister ci aveva chiesto una prestazione di livello per tutti i novanta minuti e la squadra ha fatto bene. Gli equilibri alla lunga faranno la differenza, riuscire a produrre e capitalizzare tanto è stato un aspetto positivo. Siamo soddisfatti. Dall’altro lato per migliorare la scorsa stagione dobbiamo ancora registrare qualche equilibrio difensivo. Tutto dipende da come interpreteremo le due fasi di gioco”.