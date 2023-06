De Leo saluta il Bologna: “1615 giorni assieme, grazie a tutti e al cuore di Sinisa”

Si è chiuso oggi, il 30 giugno, data di scadenza contrattuale, il rapporto tra Emilio De Leo e il Bologna. Cinque stagioni assieme per il tattico di Sinisa Mihajlovic che ha vissuto tutta l'epopea rossoblù del serbo, partendo alla magica salvezza 2019, passando in mezzo alla malattia e alle difficoltà e fino all'esonero del settembre scorso. De Leo, nelle circostanze in cui Sinisa era alle prese con le cure, si è anche assunto la responsabilità di guidare il gruppo e di calarsi nel ruolo di comunicatore negli incontri con la stampa prima e dopo le partite. Ha fatto gavetta e non si è sottratto all'emergenza. E dopo 1615 giorni il contratto è terminato.