De Leo: “Rammarico per il risultato, gol subiti su due episodi”

Intervistato nel post-partita di Parma-Bologna, Emilio De Leo ha analizzato il pareggio tra le due squadre emiliane. Il tattico rossoblu ha rimarcato il dispiacere per la partita pareggiata con due gol subiti negli ultimi due minuti analizzando la partita e il futuro della stagione dei felsinei. Ecco le parole dell’assistente di Mihajlovic.

“Sicuramente il rammarico per il risultato è tanto. Non abbiamo rischiato tanto. Abbiamo abbassato il baricentro e non abbiamo vissuto particolari situazioni di pericolo. Il rammarico è tanto proprio perché hai pareggiato una partita che meritavi di vincere, non è bello quando succede. Forse avremmo potuto mantenere un po’ di più il possesso o evitare di abbassarci così tanto, ma sono stati poi gli episodi a metterci ko”.